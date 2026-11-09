Прикордонники накрили вогнем склади та укриття росіян

Фото: ДСНС

Військові показали свіжі кадри з фронту. Прикордонники успішно вдарили дронами по об'єктах росіян

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу бригади "Стелевий кордон", яка захищає Україну на Північно-Слобожанському напрямку. Українські дрони знищили 5 окупантів, ще 3 позбавили боєздатності, уразили 3 автомобілі, знищили 2 склади боєприпасів, уразили 4 ворожі укриття та 1 антену.

"Кожен успішний удар послаблює бойові можливості противника та ускладнює його подальші ді", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.