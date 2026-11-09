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09 листопада 2026, 18:58

У Києві затримали чоловіка, який обікрав два сигаретні кіоски за кілька днів

09 листопада 2026, 18:58
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Фото: поліція Києва
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У Святошинському районі Києва поліцейські затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у двох нічних крадіжках із сигаретних кіосків. Зловмисник розбивав вікна камінням, проникав усередину та викрадав тютюнову продукцію. Загальна сума збитків становить майже 115 тисяч гривень

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, перший злочин чоловік скоїв близько третьої години ночі в кіоску на вулиці Академіка Єфремова. Він розбив камінням вікно, проник до приміщення та викрав сигарети, тютюнові стіки й нікотинові паучі. Вартість викраденого становить майже 90 тисяч гривень.

За кілька днів підозрюваний обікрав ще один кіоск, розташований на Берестейському проспекті. Звідти він забрав сигарети, інші тютюнові вироби та стартові пакети мобільного оператора на суму близько 25 тисяч гривень.

Оперативники разом з аналітиками сектору кримінального аналізу встановили місцеперебування чоловіка. Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як з’ясували правоохоронці, 31-річний киянин раніше вже був судимий за аналогічні крадіжки.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена повторно, з проникненням до приміщення та в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.

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