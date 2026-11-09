У Києві безпілотник впав прямо поруч з навчальними закладами

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

На щастя, внаслідок падіння ворожого дрона ніхто не постраждав. Правоохоронці вилучили уламки поруч із навчальними закладами. На місці працювали слідчо-оперативна група територіально підрозділу та вибухотехніки.

"Правоохоронці закликають бути обережними: не наближатися до уламків, та інших підозрілих предметів, не торкатися їх і в разі виявлення одразу телефонувати за номером 101, 102 або 112", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, в Одесі рятувальники та вибухотехніки знешкодили російський безпілотник, який влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15 поверху.