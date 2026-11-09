У Києві безпілотник впав прямо поруч з навчальними закладами
Інцидент стався в Деснянському районі столиці. Російський дрон впав поруч із навчальними закладами
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
На щастя, внаслідок падіння ворожого дрона ніхто не постраждав. Правоохоронці вилучили уламки поруч із навчальними закладами. На місці працювали слідчо-оперативна група територіально підрозділу та вибухотехніки.
"Правоохоронці закликають бути обережними: не наближатися до уламків, та інших підозрілих предметів, не торкатися їх і в разі виявлення одразу телефонувати за номером 101, 102 або 112", - закликають правоохоронці.
Нагадаємо, в Одесі рятувальники та вибухотехніки знешкодили російський безпілотник, який влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15 поверху.
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