На Рівненщині 14-річний мотоцикліст потрапив у реанімацію після ДТП

Фото: поліція Рівненської області

У селі Кургани на Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 14-річний мотоцикліст. Хлопець не впорався з керуванням та впав із мотоцикла. Його госпіталізували до реанімаційного відділення з тяжкими травмами голови

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Аварія сталася 8 листопада близько 12:55 на вулиці Шкільній. За попередніми даними слідства, 14-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Tekken, не впорався з керуванням і допустив самопадіння.

Унаслідок ДТП неповнолітній отримав відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа та забій головного мозку. Хлопця доправили до реанімації.

За цим фактом слідчий розпочав досудове розслідування. Наразі правоохоронці також з'ясовують, чи був мотоцикліст під час руху в захисному шоломі.

У поліції Рівненщини нагадують, що керувати транспортними засобами можна лише після досягнення відповідного віку та отримання посвідчення водія.

Нагадаємо, у Черкасах 60-річна жінка потрапила під колеса автомобіля ВАЗ-2104, коли переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.