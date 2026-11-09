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09 листопада 2026, 18:33

Понад 102 млн грн на динамічному захисті для танків: справу передали до суду

09 листопада 2026, 18:33
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Фото: Укроборонпром
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НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт у справі про заволодіння понад 102 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі динамічного захисту для бронетехніки Збройних сил України. За версією слідства, комплектуючі для танкового захисту закуповували за цінами, завищеними майже втричі

Про це повідомило НАБУ, передає RegioNews.

Як встановило слідство, у квітні 2022 року Міністерство оборони України уклало контракт із державним підприємством на постачання динамічного захисту для танків.

Тодішній генеральний директор держпідприємства, за даними правоохоронців, залучив до схеми комерційного директора та керівника приватного товариства. Разом вони організували закупівлю елементів динамічного захисту — кришок і кювет — за цінами, які майже втричі перевищували ринкові.

При цьому приватне товариство не було виробником цієї продукції. Майже половину комплектуючих для динамічного захисту виготовило інше підприємство, яке, за версією слідства, також постачало їх за завищеною в рази вартістю.

Щоб приховати реальний рух коштів і надати операціям вигляду законних, закупівлі оформлювали через фіктивні компанії. Різницю між фактичною вартістю продукції та сумою, зазначеною в договорах, перераховували на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації.

Унаслідок таких операцій, за даними НАБУ та САП, було заволоділо понад 102 млн грн коштів, призначених для забезпечення потреб української армії.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, на Львівщині викрили розкрадання на дронах для ЗСУ. Чиновнику селищної ради оголосили підозру. Через завищення вартості безпілотників бюджет селищної ради втратив 1,5 мільйона гривень. Посадовцю загрожує до шести років позбавлення волі.

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