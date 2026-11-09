На Рівненщині судитимуть чоловіка, який за $3300 організував виїзд двох військовозобов'язаних

Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині перед судом постане 40-річний житель села Люхча Сарненського району, якого обвинувачують в організації незаконного переправлення двох військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Як встановили правоохоронці, у травні минулого року чоловік пообіцяв двом військовозобов’язаним допомогти виїхати за межі країни. Для цього він власним автомобілем Renault приїхав до Луцька та забрав звідти чоловіків.

Надалі, оминаючи контрольно-пропускні пункти, фігурант доправив їх до прикордонної зони. Там залишив автомобіль у лісі та пішки супроводив "клієнтів" до заздалегідь визначеного місця. Також він надав їм детальні вказівки щодо подальшого маршруту руху. За це чоловіки заплатили йому обумовлену суму.

40-річному жителю Люхчі повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Підозрюваний скористався цим правом і вийшов під заставу.

Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скерували до суду. За скоєне чоловікові загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть жінку, яка за $10 тисяч обіцяла переправити чоловіка до Угорщини. Їй загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.