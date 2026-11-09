На Рівненщині чоловік намагався вбити співмешканку ножем і побив її 17-річну доньку

Фото: поліція Рівненської області

У селищі Квасилів Рівненського району 43-річний чоловік під час конфлікту завдав ножового поранення в шию своїй 38-річній співмешканці, а також побив її неповнолітню доньку. Потерпілу з колото-різаною раною шиї, переломом руки та саднами обличчя госпіталізували

Про це повідомили в поліції Рівненщини, передає RegioNews .

За даними поліції інцидент стався 7 листопада близько першої години ночі. До правоохоронців звернулася 17-річна жителька Квасилова, яка розповіла, що співмешканець її матері поранив жінку ножем у шию, а також ударив її саму.

Поліцейські встановили, що за місцем спільного проживання між 43-річним чоловіком та 38-річною жінкою виник конфлікт під час розпивання алкогольних напоїв. Причиною сварки стали ревнощі.

Під час сутички чоловік кілька разів ударив співмешканку дерев'яним табуретом в обличчя. Після цього, попередньо зачинивши двері квартири зсередини, кухонним ножем завдав їй удару в ліву частину шиї.

При цьому нападник погрожував жінці, що вона стікатиме кров'ю, доки не помре.

Попри поранення, потерпілій вдалося вибігти в під'їзд і покликати на допомогу сусідів. Там перебувала і її 17-річна донька. Після цього чоловік ударив неповнолітню та втік.

38-річну жінку госпіталізували. Медики діагностували в неї колото-різану рану шиї, перелом руки та садна обличчя. Їй надали необхідну медичну допомогу.

Правоохоронці встановили місцеперебування 43-річного чоловіка та затримали його в процесуальному порядку.

Слідчі повідомили йому про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Польщі українець напав на монастир. Злочин стався 24 вересня у Ярославі. Чоловік із ножем вчинив напад на території абатства сестер-бенедиктинок. Внаслідок інциденту одна жінка та четверо чоловіків дістали поранення. На жаль, загинув священник.