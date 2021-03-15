ДТП автобуса в Польщі: у лікарнях досі перебувають 16 українців

Лікарі характеризують стан двох із них як дуже тяжкий

Лікарі характеризують стан двох із них як дуже тяжкий

Фото: із відкритих джерел

У Польщі в лікарнях продовжують перебувати 16 громадян України, які постраждали внаслідок аварії автобуса на території Підкарпатського воєводства 6 березня.

Про це повідомляє "Украінформ” із посиланням на генконсула України у Любліні Василя Павлюка, передає RegioNews.

Зараз у лікарнях ще перебувають 16 осіб, двоє з яких – у дуже тяжкому стані. Сьогодні упродовж дня буде виписано чотирьох осіб”,- повідомив Павлюк.

Генконсул уточнив, що одна пацієнтка перебуває в комі в лікарні Перемишля, ще одного пацієнта із медичного закладу і місті Любачув планують транспортувати гелікоптером до лікарні в Жешуві.

У вівторок та подальші дні з лікарень планують виписати ще не менше п’ятьох осіб. У деяких випадках їхнє перевезення в Україну буде вимагати спеціального транспорту.

Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківеь" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

Пізніше у поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу населеного пункту Кашице.

7 березня стало відомо, що в результаті аварії 26 громадян залишаються у лікарнях, 24 українці вирушили додому.

Також повідомлялось, що водія автобуса можуть посадити на 8 років.