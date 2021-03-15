13:22  15 березня
Комітет Ради вже в середу розгляне питання про призначення виборів мера Харкова - Качура
12:59  15 березня
Нардепи кличуть на годину запитань до уряду Степанова
08:11  15 березня
За добу в ООС зафіксували 13 обстрілів: є поранений
UA | RU
UA | RU
15 березня 2021, 14:11 10

ДТП автобуса в Польщі: у лікарнях досі перебувають 16 українців

15 березня 2021, 14:11 10
Читайте также на русском языке
Лікарі характеризують стан двох із них як дуже тяжкий
Лікарі характеризують стан двох із них як дуже тяжкий
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Польщі в лікарнях продовжують перебувати 16 громадян України, які постраждали внаслідок аварії автобуса на території Підкарпатського воєводства 6 березня.

Про це повідомляє "Украінформ” із посиланням на генконсула України у Любліні Василя Павлюка, передає RegioNews.

Зараз у лікарнях ще перебувають 16 осіб, двоє з яких – у дуже тяжкому стані. Сьогодні упродовж дня буде виписано чотирьох осіб”,- повідомив Павлюк.

Генконсул уточнив, що одна пацієнтка перебуває в комі в лікарні Перемишля, ще одного пацієнта із медичного закладу і місті Любачув планують транспортувати гелікоптером до лікарні в Жешуві.

У вівторок та подальші дні з лікарень планують виписати ще не менше п’ятьох осіб. У деяких випадках їхнє перевезення в Україну буде вимагати спеціального транспорту.

Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківеь" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

Пізніше у поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу населеного пункту Кашице.

7 березня стало відомо, що в результаті аварії 26 громадян залишаються у лікарнях, 24 українці вирушили додому.

Також повідомлялось, що водія автобуса можуть посадити на 8 років.

Польща ДТП аварія лікарні українці

У Черкасах з'явиться тимчасовий COVID-шпиталь
15 березня 2021, 13:53
Поліція відкрила справу через обвал мосту у Волинській області
15 березня 2021, 12:19
Смертельна аварія у Києві: у винуватця виявили алкоголю в крові в 10 разів вище норми
15 березня 2021, 11:58
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Боротьба із облрадою та чутки про Разумкова. Чим відзначився у свої перші сто днів голова Хмельницької ОДА Гамалій
Тиха гавань: як ОПЗЖ стала володаркою Білгорода-Дністровського
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua