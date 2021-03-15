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15 березня 2021, 11:58 353

Смертельна аварія у Києві: у винуватця виявили алкоголю в крові в 10 разів вище норми

15 березня 2021, 11:58 353
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Фото: МВС
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Затриманому за смертельне ДТП у Києві на Троєщині зробили аналіз на вміст алкоголю в крові і виявили перевищення норми у 10 разів. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра МВС Антон Геращенко, пише RegioNews.

"Сьогодні вночі в Києві сталося вбивство на дорозі. Людина з перевищенням більш ніж в 10 разів алкоголю в крові убила двох людей", - зазначив він.

За словами Геращенка, жертви ДТП загинули миттєво.

"Через те, що якийсь покидьок вирішив, що може сісти п'яним за кермо... Водій затриманий, поліція і прокуратура будуть просити ізолювати його від суспільства на час слідства. І будемо вимагати максимально можливого покарання. За діючим законом, це 10 років. За новим законом, який набере чинності в цю середу, він отримав би вже 12 років", - додав Геращенко.

Нагадаємо, в результаті зіткнення позашляховика "Toyota" та легковика "Skoda Felicia" у Києві загинули дві людини. Аварія сталася вночі 15 березня на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова в Деснянському районі столиці.

Україна аварія МВС аварія Антон Геращенко

 
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