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15 березня 2021, 12:19 6

Поліція відкрила справу через обвал мосту у Волинській області

15 березня 2021, 12:19 6
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Під час обвалу бетонної конструкції травми отримали п’ять працівників
Під час обвалу бетонної конструкції травми отримали п’ять працівників
Фото: Суспільне
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За фактом обвалу частини мосту у місті Володимир-Волинський, який стався 12 березня, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Волинської області, передає RegioNews.

За фактом обвалу мосту нині відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 271 Кримінального Кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою", – розповіли в поліції.

Відомо, що станом на 15 березня троє із п’яти травмованих під час обвалу мосту знаходяться у лікарні. Двоє працівників лікуються у відділенні травматології, їх стан стабільний. Ще одного травмованого перевели з відділення реанімації у хірургію.

Під час обвалу бетонної конструкції мосту працівник отримав закриту травму живота, його прооперували і підключили до апарату штучної вентиляції легень. Після видалення селезінки пацієнту стало ліпше.

Нагадаємо, 12 березня на Волині обвалився міст, постраждали п'ятеро людей, обвал стався на краю закритою на час ремонту смуги руху.

розслідування кримінальна справа міст Волинська область аварія

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