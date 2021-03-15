ДТП автобуса в Польше: в больницах до сих пор находятся 16 украинцев

Врачи характеризуют состояние двух из них как очень тяжелое

Врачи характеризуют состояние двух из них как очень тяжелое

Фото: из открытых источников

В Польше в больницах продолжают находиться 16 граждан Украины, которые пострадали в результате аварии автобуса на территории Подкарпатского воеводства 6 марта.

Об этом сообщает "Украинформ" со ссылкой на генконсула Украины в Люблине Василия Павлюка, передает RegioNews.

Сейчас в больницах еще находятся 16 человек, двое из которых - в очень тяжелом состоянии. Сегодня в течении дня будут выписаны четверо человек", - сообщил Павлюк.

Генконсул уточнил, что одна пациентка находится в коме в больнице Перемышля, еще одного пациента из медицинского учреждения и городе Любачув планируют транспортировать вертолетом в больницу в Жешуве.

Во вторник и последующие дни из больниц планируют выписать еще не менее пяти человек. В некоторых случаях их перевозка в Украину будет требовать специального транспорта.

Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.

Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше близ населенного пункта Кашице.

7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.