У Черкасах з'явиться тимчасовий COVID-шпиталь

Госпіталь буде створений на базі пологового будинку

Госпіталь буде створений на базі пологового будинку

Рixabay

У Черкасах місцева влада прийняла рішення про розгортання на території міста тимчасового шпиталю для хворих COVID-19. Госпіталь буде створений на базі родового будинку.

Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко у відеозверненні у Facebook, пише RegioNews.

За його словами, таке рішення ухвалено у зв'язку зі зростанням захворюваності COVID-19 у місті. Зараз у черкаській міській інфекційній лікарні 32 госпіталізованих, у першій міській лікарні - 8, у "третьої" міської лікарні - 39.

"Ми ухвалили рішення розпочати роботу тимчасового шпиталю для хворих COVID-19, який створений на базі пологового будинку в південно-західному районі", - заявив Бондаренко.

При цьому він заявив, що ситуація в місті залишається контрольованою.

Posted by Анатолій Бондаренко on Monday, March 15, 2021

Нагадаємо, в Івано-Франківську відкриють ще один COVID-госпіталь і зупинять тролейбуси.