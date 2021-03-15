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15 березня 2021, 13:53 5

У Черкасах з'явиться тимчасовий COVID-шпиталь

15 березня 2021, 13:53 5
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Госпіталь буде створений на базі пологового будинку
Госпіталь буде створений на базі пологового будинку
Рixabay
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У Черкасах місцева влада прийняла рішення про розгортання на території міста тимчасового шпиталю для хворих COVID-19. Госпіталь буде створений на базі родового будинку.

Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко у відеозверненні у Facebook, пише RegioNews.

За його словами, таке рішення ухвалено у зв'язку зі зростанням захворюваності COVID-19 у місті. Зараз у черкаській міській інфекційній лікарні 32 госпіталізованих, у першій міській лікарні - 8, у "третьої" міської лікарні - 39.

"Ми ухвалили рішення розпочати роботу тимчасового шпиталю для хворих COVID-19, який створений на базі пологового будинку в південно-західному районі", - заявив Бондаренко.

При цьому він заявив, що ситуація в місті залишається контрольованою.

Posted by Анатолій Бондаренко on Monday, March 15, 2021

Нагадаємо, в Івано-Франківську відкриють ще один COVID-госпіталь і зупинять тролейбуси.

коронавірус Україна Черкаси лікарні шпиталь

 
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