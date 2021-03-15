У Черкасах з'явиться тимчасовий COVID-шпиталь
У Черкасах місцева влада прийняла рішення про розгортання на території міста тимчасового шпиталю для хворих COVID-19. Госпіталь буде створений на базі родового будинку.
Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко у відеозверненні у Facebook, пише RegioNews.
За його словами, таке рішення ухвалено у зв'язку зі зростанням захворюваності COVID-19 у місті. Зараз у черкаській міській інфекційній лікарні 32 госпіталізованих, у першій міській лікарні - 8, у "третьої" міської лікарні - 39.
"Ми ухвалили рішення розпочати роботу тимчасового шпиталю для хворих COVID-19, який створений на базі пологового будинку в південно-західному районі", - заявив Бондаренко.
При цьому він заявив, що ситуація в місті залишається контрольованою.
Posted by Анатолій Бондаренко on Monday, March 15, 2021
Нагадаємо, в Івано-Франківську відкриють ще один COVID-госпіталь і зупинять тролейбуси.