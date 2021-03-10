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10 березня 2021, 09:49 4

ДТП у Польщі: в лікарнях залишаються 22 українці

10 березня 2021, 09:49 4
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З них дві людини у тяжкому стані
З них дві людини у тяжкому стані
Фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок 10 березня у лікувальних закладах Польщі перебуває 22 українці, які постраждали внаслідок ДТП 6 березня. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Також повідомляється, що дві людини знаходяться у тяжкому стані.

За сприяння консулів 24 людини вже відправили до України.

Як відомо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківець" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

Пізніше у поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу населеного пункту Кашице.

7 березня стало відомо, що в результаті аварії 26 громадян залишаються у лікарнях, 24 українці вирушили додому.

Також повідомлялось, що водія автобуса можуть посадити на 8 років.

ДСНС Польща ДТП лікарні ушпиталення

 
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