ДТП у Польщі: в лікарнях залишаються 22 українці

З них дві людини у тяжкому стані

З них дві людини у тяжкому стані

Фото: з відкритих джерел

Станом на ранок 10 березня у лікувальних закладах Польщі перебуває 22 українці, які постраждали внаслідок ДТП 6 березня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Також повідомляється, що дві людини знаходяться у тяжкому стані.

За сприяння консулів 24 людини вже відправили до України.

Як відомо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківець" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

Пізніше у поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу населеного пункту Кашице.

7 березня стало відомо, що в результаті аварії 26 громадян залишаються у лікарнях, 24 українці вирушили додому.

Також повідомлялось, що водія автобуса можуть посадити на 8 років.