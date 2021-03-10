ДТП в Польше: в больницах остаются 22 украинца

Из них два человека в тяжелом состоянии

Из них два человека в тяжелом состоянии

Фото: из открытых источников

По состоянию на утро 10 марта в лечебных учреждениях Польши находится 22 украинца, которые пострадали в результате ДТП 6 марта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Также сообщается, что два человека находятся в тяжелом состоянии.

При содействии консулов 24 человека уже отправили в Украину.

Как известно, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.

Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше близ населенного пункта Кашице.

7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.