09:22  10 марта
Коронавирус в Украине: за сутки более шести тысяч новых случаев заражения
12:13  10 марта
У Зеленского приняли обращение от протестующих ветеранов силовых структур
08:11  10 марта
Боевики продолжают эскалацию конфликта на Донбассе: за сутки зафиксировано более 20 обстрелов
UA | RU
UA | RU
10 марта 2021, 09:49 4

ДТП в Польше: в больницах остаются 22 украинца

10 марта 2021, 09:49 4
Читайте також українською мовою
Из них два человека в тяжелом состоянии
Из них два человека в тяжелом состоянии
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро 10 марта в лечебных учреждениях Польши находится 22 украинца, которые пострадали в результате ДТП 6 марта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Также сообщается, что два человека находятся в тяжелом состоянии.

При содействии консулов 24 человека уже отправили в Украину.

Как известно, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.

Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше близ населенного пункта Кашице.

7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.

ГСЧС Польша ДТП больницы госпитализация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Все публикации »
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram