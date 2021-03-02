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02 березня 2021, 14:56 6

Пожежа у COVID-лікарні Запоріжжя: причини будуть встановлювати до кінця березня

02 березня 2021, 14:56 6
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В результаті вибуху медичного обладнання та пожежі там загинули 4 людей
Фото: ДСНС
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Причини пожежі в реанімаційному відділенні COVID-госпіталю Запорізької інфекційної лікарні, яка сталася 4 лютого, спеціалісти інституту судових експертиз будуть проводити до кінця березня.

Про це повідомляє "Укрінформ” із посиланням на речницю Нацполіції у Запорізькій області Олену Лебединську, передає RegioNews.

За її словами, зараз триває проведення комплексної судової експертизи, яку призначили в рамках кримінальної справи.

Спеціалісти встановлюють причини та наслідки порушення безпеки, проводять пожежно-технічну, електронно-технічну, будівельно-технічну та інші експертизи.

З метою проведення об’єктивного, неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що там найкращі в державі спеціалісти, проведення даних досліджень здійснює Дніпропетровський Науково-дослідний інститут судових експертиз”, - розповіла Лебединська.

Вона додала, що в інфекційній лікарні зараз приймають не тяжких COVID-хворих або з підозрою на наявність вірусу.

Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Попередня причина пожежі у COVID-відділенні лікарні в Запоріжжі - витік кисню. Це версія заступника голови Запорізької облради Куценка.

Голова ОДА Старух повідомив, що у COVID-відділенні лікарні в Запоріжжі не було протипожежної сигналізації. Остаточну причину пожежі встановить слідство.

пожежа смерть розслідування лікарні Запоріжжя Нацполіція

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