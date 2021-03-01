08:59  01 березня
В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо
16:37  01 березня
Поліція відкрила справу через ДТП за участю нардепа Дубінського
18:38  01 березня
Доба в ООС: один військовий поранений, ще вісім отримали бойові травмування
UA | RU
UA | RU
01 березня 2021, 17:20 84

У Києві на хабарі затримали двох чиновників Деснянської РДА

01 березня 2021, 17:20 84
Читайте также на русском языке
Вони вимагали та отримали неправомірну вигоду через посередника
Вони вимагали та отримали неправомірну вигоду через посередника
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Працівники Нацполіції затримали двох керівників відділу Деснянської райдержадміністрації міста Києва за вимагання 8 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, керівники двох відділів Деснянської РДА налагодили корупційний механізм видачі дозволів. З метою приховування своєї діяльності та уникнення відповідальності вони діяли через посередника.

Через нього посадовці вимагали 8 тысяч доларів США неправомірної вигоди у місцевого мешканця. За таку суму обіцяли допомогти з оформленням дозволів на користування останніми поверхами паркінгів та розміщення там зарядних станцій для електрокарів”, - розповіли в Нацполіції.

28 лютого працівники поліції затримали двох чиновників та посередника, який якраз отримував другу частину неправомірної вигоди у розмірі 4 тисяч доларів.

Раніше було задокументовано факт отримання одним з керівників відділу РДА першої частини обумовленої суми – 2 тисячі доларів США. Решту, ще 2 тисячі доларів США, планували отримати вже після укладення відповідних договорів”, - йдеться в повідомленні.

Тепер вирішується питання повідомлення затриманим про підозри та обрання запобіжних заходів. Дії зловмисників попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, посадовець Львівської ОДА за договір про будівництво амбулаторії хотів "відкат" у розмірі 365 тисяч.

хабар Київ затримання РДА Нацполіція Чиновник

У Києві затримали іноземку, яка продавала фейкові довідки про відсутність коронавірусу
01 березня 2021, 15:48
Поліція України перевірить усіх власників зброї на законність отримання дозволу
01 березня 2021, 14:58
У Запоріжжі невідомі побили депутата обласної ради
01 березня 2021, 11:22
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Протестант серед православних: як новий мер Рівного Третяк намагався домовитися із усіма та боровся зі снігом
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Володимир Горбач
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua