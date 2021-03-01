У Києві на хабарі затримали двох чиновників Деснянської РДА

Вони вимагали та отримали неправомірну вигоду через посередника

Вони вимагали та отримали неправомірну вигоду через посередника

Фото: Нацполіція

Працівники Нацполіції затримали двох керівників відділу Деснянської райдержадміністрації міста Києва за вимагання 8 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, керівники двох відділів Деснянської РДА налагодили корупційний механізм видачі дозволів. З метою приховування своєї діяльності та уникнення відповідальності вони діяли через посередника.

Через нього посадовці вимагали 8 тысяч доларів США неправомірної вигоди у місцевого мешканця. За таку суму обіцяли допомогти з оформленням дозволів на користування останніми поверхами паркінгів та розміщення там зарядних станцій для електрокарів”, - розповіли в Нацполіції.

28 лютого працівники поліції затримали двох чиновників та посередника, який якраз отримував другу частину неправомірної вигоди у розмірі 4 тисяч доларів.

Раніше було задокументовано факт отримання одним з керівників відділу РДА першої частини обумовленої суми – 2 тисячі доларів США. Решту, ще 2 тисячі доларів США, планували отримати вже після укладення відповідних договорів”, - йдеться в повідомленні.

Тепер вирішується питання повідомлення затриманим про підозри та обрання запобіжних заходів. Дії зловмисників попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, посадовець Львівської ОДА за договір про будівництво амбулаторії хотів "відкат" у розмірі 365 тисяч.