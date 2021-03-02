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02 марта 2021, 14:56 6

Пожар в COVID-больнице Запорожья: причины будут устанавливать до конца марта

02 марта 2021, 14:56 6
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В результате взрыва медицинского оборудования и пожара там погибли 4 человека
Фото: ГСЧС
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Причины пожара в реанимационном отделении COVID-госпиталя Запорожской инфекционной больницы, который произошел 4 февраля, специалисты института судебных экспертиз будут проводить до конца марта.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции в Запорожской области Елену Лебединскую, передает RegioNews.

По ее словам, сейчас продолжается проведение комплексной судебной экспертизы, которую назначили в рамках уголовного дела.

Специалисты устанавливают причины и последствия нарушения безопасности, проводят пожарно-техническую, электронно-техническую, строительно-техническую и другие экспертизы.

С целью проведения объективного, беспристрастного расследования, а также учитывая то, что там лучшие в стране специалисты, проведение данных исследований осуществляет Днепропетровский Научно-исследовательский институт судебных экспертиз", - рассказала Лебединская.

Она добавила, что в инфекционной больнице сейчас принимают не тяжелых COVID-больных или с подозрением на наличие вируса.

Напомним, ночью 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Предварительная причина пожара в COVID-отделении больницы в Запорожье - утечка кислорода. Это версия заместителя председателя Запорожского облсовета Куценко.

Председатель ОГА Старух сообщил, что в COVID-отделении больницы в Запорожье не было противопожарной сигнализации. Окончательную причину пожара установит следствие.

пожар смерть расследование больницы Запорожье Нацполиция

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