Напад на депутата Запорізької облради: потерпілий прокоментував інцидент
Депутат Запорізької обласної ради "Партія Володимира Буряка "Єднання" Дмитро Майстро впевнений, що напад на нього пов'язаний з депутатською діяльністю.
Про це він розповів у коментарі журналістам, пише RegioNews з посиланням на "Укринформ".
"О 8.45 я їхав до себе на роботу, в офіс. Побачив підозрілого чоловіка, в капюшоні та масці. Трохи далі, біля гаражів, стояв ще один, третій - біля школи. Я зорієнтувався та хотів піти, але вибіг четвертий чоловік в масці та куртці. Він різко вдарив мене по обличчю, думаю то був кастет. Я закрив обличчя руками, потім був ще удар. Вважаю, що це пов'язано з моєю депутатською діяльністю", - зазначив депутат.
Голова облради Олена Жук на своїй сторінці в Facebook засуджує напад на представника депутатського корпусу.
"Впевнена, що представники правоохоронних органів Запоріжжя приділять цьому інциденту максимум уваги і оперативно знайдуть кривдників. Запоріжжя – не місце для кримінальних розборок. Бажаю Дмитру одужання!", - йдеться у пості.
В поліції зазначили, що на теперішній час потерпілому надається медична допомога. Вирішується питання правової кваліфікації події. Причини та обставини інциденту встановлюються.
Засуджуємо напад на представника депутатського корпусу! Впевнена, що представники правоохоронних органів Запоріжжя...Posted by Олена Жук - голова Запорізької обласної ради on Monday, March 1, 2021
Сам Майстро нагадав, що у лютому на його офіс двічі було скоєно напад.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Запоріжжі невідомі побили депутата обласної ради Дмитра Майстро біля його офісу.