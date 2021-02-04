У COVID-відділенні лікарні в Запоріжжі не було протипожежної сигналізації - голова ОДА Старух

Остаточну причину пожежі встановить слідство

Остаточну причину пожежі встановить слідство

Фото: zoda.gov.ua

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух заявив, що за попередніми даними, пожежа виникла через загоряння медичного обладнання. У приміщенні не була встановлена пожежна сигналізація.

Про це Старух повідомив під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує RegioNews.

Ця подія кваліфікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня. З резервного фонду обласного бюджету буде надано по 50 тисяч гривень кожній родині", - додав Старух.

Відомо, що пожежа в обласній інфекційній лікарні виникла 3 лютого у 23.25 на першому поверсі приміщення. Під час пожежі загинуло четверо людей - медичний працівник та три пацієнти. Ще двох медичних працівників з опіками доставили до п’ятої міської лікарні.

Як повідомлялося, сьогодні вночі в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Вранці Венедіктова розповіла про попередню причину загибелі людей в лікарні Запоріжжя. Запорізькою обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження.

Пізніше Зеленський відреагував на трагічну пожежу у інфекційній лікарні Запоріжжя. Держава буде виправляти цю ситуацію, запевнив президент.

Також на Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими у пожежі в COVID-лікарні. У зв'язку з цим завтра на території області будуть приспущені державні прапори України на будівлях органів влади.