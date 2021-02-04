У COVID-відділенні лікарні в Запоріжжі не було протипожежної сигналізації - голова ОДА Старух
Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух заявив, що за попередніми даними, пожежа виникла через загоряння медичного обладнання. У приміщенні не була встановлена пожежна сигналізація.
Про це Старух повідомив під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує RegioNews.
Ця подія кваліфікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня. З резервного фонду обласного бюджету буде надано по 50 тисяч гривень кожній родині", - додав Старух.
Відомо, що пожежа в обласній інфекційній лікарні виникла 3 лютого у 23.25 на першому поверсі приміщення. Під час пожежі загинуло четверо людей - медичний працівник та три пацієнти. Ще двох медичних працівників з опіками доставили до п’ятої міської лікарні.
Як повідомлялося, сьогодні вночі в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.
Вранці Венедіктова розповіла про попередню причину загибелі людей в лікарні Запоріжжя. Запорізькою обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження.
Пізніше Зеленський відреагував на трагічну пожежу у інфекційній лікарні Запоріжжя. Держава буде виправляти цю ситуацію, запевнив президент.
Також на Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими у пожежі в COVID-лікарні. У зв'язку з цим завтра на території області будуть приспущені державні прапори України на будівлях органів влади.