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01 березня 2021, 15:48 4

У Києві затримали іноземку, яка продавала фейкові довідки про відсутність коронавірусу

01 березня 2021, 15:48 4
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Фейкові документи продавали за 550 гривень
Фейкові документи продавали за 550 гривень
Фото з відкритих джерел
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У Києві правоохоронці викрили двох осіб, які підробляли довідки про відсутність коронавірусу. Фейкові документи продавали за 550 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції, пише RegioNews.

Слідчі встановили, що нелегальний бізнес організувала 55-річна громадянка іншої держави та її співмешканець - 48-річний киянин. Клієнтів вони шукали через оголошення на одному із інтернет-сайтів. На псевдодокументі ставилася печатка одного зі столичних медичних центрів. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження.

"До Подільського управління поліції звернулось керівництво одного зі столичних медичних центрів із повідомленням про те, що невідомі, використовуючи ім’я їхньої фірми, надають підроблені медичні довідки", - йдеться в повідомленні.

Під час перевірки поліцейські встановили, що "ділки" за допомогою месенджерів та на особистих сторінках у соціальних мережах рекламували послуги з надання довідок про відсутність у людини коронавірусної хвороби. При цьому замовники не проходили будь-яких лабораторних досліджень, а документ отримували поштою після здійснення оплати 550 гривень на "підставну" банківську картку.

"За місцем мешкання фігурантів правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого вилучили підроблені бланки та печатки з реквізитами відомої столичної фірми, мобільні телефони, на які порушники отримували замовлення, а також комп’ютерну техніку", - повідомили в поліції.

Відомості щодо події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут чи використання) Кримінального кодексу України.

"У рамках досудового розслідування призначено експертизи, а також вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали п'яного водія маршрутки.

Україна кримінал поліція правоохоронці Нацполіція

 
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