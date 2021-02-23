"Новодністровському підривнику" загрожує довічне позбавлення волі
У Чернівецькій області правоохоронці повідомили про підозру буковинцю, який підірвав гранату в квартирі своїх знайомих, внаслідок чого одна людина загинула.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.
Зловмисник, який учора підірвав гранату у квартирі знайомих у багатоповерхівці м. Новодністровська, підозрюється в незаконному поводженні з боєприпасами, хуліганських діях і вбивстві, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
Унаслідок вибуху постраждала співмешканка власника квартири. Потерпілу в тяжкому стані медики госпіталізували до лікарні, де вона згодом померла. За скоєння вказаного злочину йому загрожує довічне позбавлення волі.
Слідчі відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочинів, передбачених пунктом 5 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство), частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та частиною 4 статті 196 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та вирішують питання обрання йому запобіжного заходу.
Слідчі поліції повідомили про підозру буковинцю, який підірвав гранату в квартирі своїх знайомих Внаслідок вибуху...Posted by Поліція Чернівецької області on Tuesday, February 23, 2021
Як повідомлялося, вчора у Новодністровську Чернівецької області стався вибух у житловому будинку, є постраждалий. Очевидці кажуть про ймовірність застосування гранати.
Згодом стало відомо, що стосовно вибуху гранати в Новодністровську поліція розслідує інцидент як "умисне вбивство". Зловмисник затриманий, поранена внаслідок вибуху жінка госпіталізована.