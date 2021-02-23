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23 лютого 2021, 20:16 3

"Новодністровському підривнику" загрожує довічне позбавлення волі

23 лютого 2021, 20:16 3
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Зловмиснику, який учора підірвав гранату в квартирі багатоповерхівки, повідомили про підозру
Зловмиснику, який учора підірвав гранату в квартирі багатоповерхівки, повідомили про підозру
Фото Нацполіції
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У Чернівецькій області правоохоронці повідомили про підозру буковинцю, який підірвав гранату в квартирі своїх знайомих, внаслідок чого одна людина загинула.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

Зловмисник, який учора підірвав гранату у квартирі знайомих у багатоповерхівці м. Новодністровська, підозрюється в незаконному поводженні з боєприпасами, хуліганських діях і вбивстві, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Унаслідок вибуху постраждала співмешканка власника квартири. Потерпілу в тяжкому стані медики госпіталізували до лікарні, де вона згодом померла. За скоєння вказаного злочину йому загрожує довічне позбавлення волі.

Слідчі відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочинів, передбачених пунктом 5 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство), частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та частиною 4 статті 196 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та вирішують питання обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі поліції повідомили про підозру буковинцю, який підірвав гранату в квартирі своїх знайомих Внаслідок вибуху...

Posted by Поліція Чернівецької області on Tuesday, February 23, 2021

Як повідомлялося, вчора у Новодністровську Чернівецької області стався вибух у житловому будинку, є постраждалий. Очевидці кажуть про ймовірність застосування гранати.

Згодом стало відомо, що стосовно вибуху гранати в Новодністровську поліція розслідує інцидент як "умисне вбивство". Зловмисник затриманий, поранена внаслідок вибуху жінка госпіталізована.

Сьогодні щодо вибуху в багатоповерхівці в Новодністровську стало відомо, що потерпіла померла у реанімації. В поліції наразі погоджують перекваліфікацію кримінальної справи.

вибух Граната підозра убивство поліція Чернівецька область

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