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23 лютого 2021, 15:19 177

У Харкові завершили розслідування щодо групи осіб, які вимагали у хірурга $100 тисяч

23 лютого 2021, 15:19 177
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Фото: Нацполіція
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У Харкові поліція звершила досудове розслідування щодо злочинного угруповання, які вимагали у пластичного хірурга 100 тисяч доларів. У разі несплати коштів обвинувачені погрожували завдати шкоди дитині потерпілого. Наразі всі вони знаходяться під вартою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МВС.

Поліцейські завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували обвинувальний акт щодо чотирьох осіб до суду. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За вимагання обвинуваченим може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці затримали та встановили особи зловмисників, які погрожуючи фізичною розправою чоловіку та членам його родині, вимагали 100 тисяч доларів.

Зловмисниками виявилися чотири мешканці Харкова, віком від 27-ми до 48-ми років, а злочинну діяльність організував 29-ти річний чоловік, у "помічники" також взяв свою співмешканку.

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