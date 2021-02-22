12:44  22 лютого
У голови Київської ОДА Володіна підтвердили захворювання COVID-19
15:34  22 лютого
Голову ОАСК Вовка вп'яте спробують доставити до суду
18:13  22 лютого
Доба в ООС: п’ять порушень "тиші”, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
22 лютого 2021, 22:06 10

Вибух гранати в Новодністровську: поліція розслідує інцидент як "умисне вбивство"

22 лютого 2021, 22:06 10
Читайте также на русском языке
Зловмисник затриманий, поранена внаслідок вибуху жінка госпіталізована
Зловмисник затриманий, поранена внаслідок вибуху жінка госпіталізована
Фото Нацполіції
Читайте также
на русском языке

Буковинські поліцейські встановлюють обставини вибуху в багатоквартирному будинку в місті Новодністровськ. За попередньою інформацією, в одній із квартир будинку вибухнула граната.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Сьогодні, 22 лютого, на спецлінію "102" надійшло повідомлення про вибух в одній із квартир житлового будинку у місті Новодністровськ.

На місце події негайно виїхали співробітники Дністровського районного відділу поліції, а також вибухотехніки і слідчо-оперативна група обласного управління Нацполіції.

Попередньо правоохоронці встановили, що у 56-річного власника квартири гостював 47-річний місцевий житель. В процесі застілля між чоловіками виникла суперечка, під час якої гість дістав гранату, привів її в дію та кинув на кухню, де перебувала співмешканка власника квартири. Внаслідок вибуху 51-річна жінка отримала поранення, ступінь тяжкості яких наразі встановлюють лікарі, - повідомили в поліції.

Мешканка квартири отримала тілесні ушкодження – наразі їй надають медичну допомогу. На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Чернівецькій області та Дністровського районного відділу поліції, а також поліцейські-вибухотехніки. За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Слідчі поліції внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 15 (Замах на кримінальне правопорушення), 115 (Умисне вбивство) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Як повідомлялося, у Новодністровську Чернівецької області стався вибух у житловому будинку, є постраждалий. Очевидці кажуть про ймовірність застосування гранати.

вибух убивство поліція поранення Граната Чернівецька область

У Харкові на вулиці застрелили чоловіка
22 лютого 2021, 21:46
У Львові внаслідок пожежі у квартирі загинули двоє людей
22 лютого 2021, 12:54
У Дрогобичі через вибух гранати загинули двоє людей, одна жінка поранена
21 лютого 2021, 11:20
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Мер "в шоколаді": як чернігівському міському голові Атрошенку живеться при "зелених"
Мер без влади: як у Кам'янці-Подільському розсварилися колишні союзники, і чому там запахло новими виборами
Всі публікації »
Віктор Таран
Олена Дяченко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram