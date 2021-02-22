Вибух гранати в Новодністровську: поліція розслідує інцидент як "умисне вбивство"

Зловмисник затриманий, поранена внаслідок вибуху жінка госпіталізована

Зловмисник затриманий, поранена внаслідок вибуху жінка госпіталізована

Фото Нацполіції

Буковинські поліцейські встановлюють обставини вибуху в багатоквартирному будинку в місті Новодністровськ. За попередньою інформацією, в одній із квартир будинку вибухнула граната.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Сьогодні, 22 лютого, на спецлінію "102" надійшло повідомлення про вибух в одній із квартир житлового будинку у місті Новодністровськ.

На місце події негайно виїхали співробітники Дністровського районного відділу поліції, а також вибухотехніки і слідчо-оперативна група обласного управління Нацполіції.

Попередньо правоохоронці встановили, що у 56-річного власника квартири гостював 47-річний місцевий житель. В процесі застілля між чоловіками виникла суперечка, під час якої гість дістав гранату, привів її в дію та кинув на кухню, де перебувала співмешканка власника квартири. Внаслідок вибуху 51-річна жінка отримала поранення, ступінь тяжкості яких наразі встановлюють лікарі, - повідомили в поліції.

Мешканка квартири отримала тілесні ушкодження – наразі їй надають медичну допомогу. На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Чернівецькій області та Дністровського районного відділу поліції, а також поліцейські-вибухотехніки. За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Слідчі поліції внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 15 (Замах на кримінальне правопорушення), 115 (Умисне вбивство) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Як повідомлялося, у Новодністровську Чернівецької області стався вибух у житловому будинку, є постраждалий. Очевидці кажуть про ймовірність застосування гранати.