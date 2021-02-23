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23 лютого 2021, 14:39 39

У Кривому Розі під час одержання хабаря затримано поліцейського

23 лютого 2021, 14:39 39
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Фото: Facebook
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В Дніпропетровській області було затримано заступника начальника одного із секторів ВП Криворізького регіонального управління поліції під час одержання хабаря.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Поліцейський вимагав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 5 тисяч доларів за непорушення відносно нього кримінального провадження за фактом шахрайства", - йдеться у повідомленні.

Під час одержання коштів його було затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, у Кропивницькому викрили на корупції декана Льотної академії НАУ.

Офіс генпрокурора хабар гроші поліція Нацполіція

 
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