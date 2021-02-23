У Кривому Розі під час одержання хабаря затримано поліцейського
Він пообіцяв чоловікові не передавати слідчим матеріали для реєстрації кримінального провадження
Він пообіцяв чоловікові не передавати слідчим матеріали для реєстрації кримінального провадження
В Дніпропетровській області було затримано заступника начальника одного із секторів ВП Криворізького регіонального управління поліції під час одержання хабаря.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.
Поліцейський вимагав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 5 тисяч доларів за непорушення відносно нього кримінального провадження за фактом шахрайства", - йдеться у повідомленні.
Під час одержання коштів його було затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.
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