У Львові травмовано четверо правоохоронців: між активістами та поліцією сталась сутичка
Сьогодні, 23 лютого, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Городоцькій у Львові група невідомих осіб проводить акцію. На місці події правоохоронці виявили близько 60 осіб, які поводилися агресивно. У результаті сутички з активістами були травмовані четверо поліцейських.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
На місці події правоохоронці виявили близько 60 осіб, які поводилися агресивно, кидали димові шашки, намагалися підпалити шини та не реагували на зауваження поліцейських щодо припинення порушень правопорядку.
Попри активну протидію учасників акції, правоохоронці припинили правопорушення. У результаті сутички травмовані четверо поліцейських, а у відділ поліції доставили шістьох активних учасників події.
Правоохоронці встановлюють зловмисників, причетних до побиття поліцейських. За скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні під судом у справі Стерненка ледь не побилися протестувальники з поліцією.