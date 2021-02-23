"Новоднестровскому подрывнику" грозит пожизненное лишение свободы

Злоумышленнику, который вчера взорвал гранату в квартире многоэтажки, сообщили о подозрении

Злоумышленнику, который вчера взорвал гранату в квартире многоэтажки, сообщили о подозрении

Фото Нацполиции

В Черновицкой области правоохранители сообщили о подозрении буковинцу, который взорвал гранату в квартире своих знакомых, в результате чего один человек погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

Злоумышленник, который вчера взорвал гранату в квартире знакомых в многоэтажке м. Новоднестровска, подозревается в незаконном обращении с боеприпасами, хулиганских действиях и убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих людей.

в Результате взрыва пострадала сожительница владельца квартиры. Потерпевшую в тяжелом состоянии медики госпитализировали в больницу, где она впоследствии скончалась. За совершение указанного преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.

Следователи отделения полиции № 1 (г. Сокиряны) Днестровского районного отдела полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 5 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство), частью 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и части 4 статьи 196 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос избрания ему меры пресечения.

Слідчі поліції повідомили про підозру буковинцю, який підірвав гранату в квартирі своїх знайомих Внаслідок вибуху... Posted by Поліція Чернівецької області on Tuesday, February 23, 2021

Как сообщалось, вчера в Новоднестровске Черновицкой области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший. Очевидцы говорят о вероятности применения гранаты.

Впоследствии стало известно, что в отношении взрыва гранаты в Новоднестровске полиция расследует инцидент как умышленное убийство. Злоумышленник задержан, раненая в результате взрыва женщина госпитализирована.

Сегодня по взрыва в многоэтажке в Новоднестровске стало известно, что потерпевшая скончалась в реанимации. В полиции пока согласовывают переквалификацию уголовного дела.