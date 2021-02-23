"Новоднестровскому подрывнику" грозит пожизненное лишение свободы
В Черновицкой области правоохранители сообщили о подозрении буковинцу, который взорвал гранату в квартире своих знакомых, в результате чего один человек погиб.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.
Злоумышленник, который вчера взорвал гранату в квартире знакомых в многоэтажке м. Новоднестровска, подозревается в незаконном обращении с боеприпасами, хулиганских действиях и убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих людей.
в Результате взрыва пострадала сожительница владельца квартиры. Потерпевшую в тяжелом состоянии медики госпитализировали в больницу, где она впоследствии скончалась. За совершение указанного преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.
Следователи отделения полиции № 1 (г. Сокиряны) Днестровского районного отдела полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 5 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство), частью 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и части 4 статьи 196 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос избрания ему меры пресечения.
Слідчі поліції повідомили про підозру буковинцю, який підірвав гранату в квартирі своїх знайомих Внаслідок вибуху...Posted by Поліція Чернівецької області on Tuesday, February 23, 2021
Как сообщалось, вчера в Новоднестровске Черновицкой области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший. Очевидцы говорят о вероятности применения гранаты.
Впоследствии стало известно, что в отношении взрыва гранаты в Новоднестровске полиция расследует инцидент как умышленное убийство. Злоумышленник задержан, раненая в результате взрыва женщина госпитализирована.