У Новодністровську Чернівецької області стався вибух у житловому будинку, є постраждалий

Очевидці кажуть про ймовірність застосування гранати

Очевидці кажуть про ймовірність застосування гранати

Фото molbuk.ua

У Чернівецькій області стався вибух у квартирі багатоповерхівки в м. Новодністровськ – ймовірно, після конфлікту, що виник під час застілля, один з гостей кинув вибуховий пристрій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.



Наразі відомо, що в квартирі одного з будинків мікрорайону "Діброва" стався вибух, внаслідок якого постраждала одна особа. Вибух у багатоповерхівці в Новодністровську Чернівецької області міг статися внаслідок задіяння гранати.

За інформацією очевидців, за однією з версій, вибух стався після побутової суперечки двох осіб.

Ймовірно, конфлікт стався після застілля. Гість у квартирі господаря кинув вибуховий пристрій на кухні – чи то саморобний, чи то граната, поки невідомо. Як наслідок – від вибуху повилітали шибки вікон. В результаті цієї пригоди постраждала жінка, яка теж прийшла у гості. Її госпіталізувала "швидка". За попередніми даними, в неї травма ока і руки. Господар будинку нібито не постраждав, а цей гість, що кидав гранату, начебто побитий, – повідомили місцеві жителі.

Інцидент стався на першому поверсі квартири у дев’ятиповерхівці. Наразі на місці пригоди працюють правоохоронці та аварійні служби.

У поліції повідомили, що інформація про вибух до правоохоронців надійшла о 18.50. Детальнішу інформацію щодо пригоди у поліції обіцяють надати згодом.

Як повідомлялося, 3 січня у центрі Чернівців стався вибух: постраждалий в реанімації. Аварійники повідомляють, що вся проводка у квартирі оплавлена.

7 лютого у центрі Чернівців стався вибух у торговому центрі. Причини вибуху з`ясовували газова служба і правоохоронці.