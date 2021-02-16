На Львівщині виявили чотири приватних пансіонати, які працюють нелегально - ОДА

В області тривають перевірки будинків для літніх людей після смертельної пожежі у Харкові

В області тривають перевірки будинків для літніх людей після смертельної пожежі у Харкові

Фото: із відкритих джерел

У Львівській області в ході перевірок будинків для літніх людей було виявлено чотири приватні пансіонати, які працювали незаконно і не були внесені до реєстру надавачів соціальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації, передає RegioNews.

За інформацією ОДА, загалом у цих закладах перебувають 88 людей похилого віку, осіб із інвалідністю та інших груп ризику.

Відповідно до інформації органів фіскальної служби, ці заклади є зареєстрованими як такі, що ведуть підприємницьку діяльність, однак вони не включені до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Цю інформацію департамент соціального захисту надав правоохоронним органам”, - йдеться в повідомленні.

В облдержадміністрації додали, що перевірки щодо виявлення інших нелегальних приватних будинків для літніх людей тривають.

Нагадаємо, в Харкові горів будинок для літніх людей: загинуло 15 осіб, є поранені.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС. Затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події.