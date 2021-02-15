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15 лютого 2021, 11:18 129

Загибель пацієнтів під ШВЛ на Львівщині: директора лікарні звільнили

15 лютого 2021, 11:18 129
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Фото: із відкритих джерел
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Мер міста Жовква Львівської області Олег Вольський підписав розпорядження про звільнення з посади директора районної лікарні Ігоря Шевціва, у якій в листопаді 2020 року через відключення живлення апаратів ШВЛ померли двоє пацієнтів.

Про це міський голова написав у Facebook, передає RegioNews.

Відповідно до виданого мною розпорядження - з 15 лютого 2021 року звільнено Шевціва Ігоря Євгеновича з посади директора КНП "Жовківська лікарня" ("Жовківська ЦРЛ")”, - написав Вольський.

Він додав, що тепер має відбутися відкритий конкурс для визначення нового директора установи, про його проведення мер пообіцяв повідомити пізніше.

У тексті розпорядження про звільнення директора лікарні йдеться про те, що з Ігорем Шевцівим було достроково розірвано контракт "відповідно до поданої заяви”.

Обов’язки директора лікарні буде виконувати його заступник Володимир Боровик.

Нагадаємо, 29 листопада на Львівщині під ШВЛ померли двоє пацієнтів через відсутність електрики в лікарні.

Згодом стало відомо, що Львівська ОДА буде ініціювати звільнення головного лікаря медзакладу та голови РДА у зв’язку із смертю двох пацієнтів на апараті ШВЛ у лікарні міста Жовква через відсутність електропостачання.

Львівщина ШВЛ пацієнти смерть лікарні директор звільнення

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