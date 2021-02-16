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16 февраля 2021, 12:55 24

На Львовщине обнаружили четыре частных пансионата, которые работают нелегально - ОГА

16 февраля 2021, 12:55 24
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В области продолжаются проверки домов престарелых после смертельного пожара в Харькове
В области продолжаются проверки домов престарелых после смертельного пожара в Харькове
Фото: из открытых источников
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Во Львовской области в ходе проверок домов престарелых были обнаружены четыре частные пансионаты, которые работали незаконно и не были внесены в реестр поставщиков социальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации, передает RegioNews.

По информации ОГА, всего в этих заведениях находятся 88 пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями и других групп риска.

Согласно информации органов фискальной службы, эти заведения зарегистрированные как такие, что ведут предпринимательскую деятельность, однако они не включены в реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Эту информацию департамент социальной защиты предоставил правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

В облгосадминистрации добавили, что проверки по выявлению других нелегальных частных домов престарелых продолжаются.

Напомним, в Харькове горел дом престарелых: погибло 15 человек, есть раненые.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом для престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Впоследствии стало известно, что полиция задержала управляющего дома для престарелых в Харькове и караулит хозяйку, ее готовятся задержать.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четыре человека, проверяются три основные версии произошедшего.

пожар проверки Львовщина ОГА дом престарелых

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