На Львовщине обнаружили четыре частных пансионата, которые работают нелегально - ОГА

В области продолжаются проверки домов престарелых после смертельного пожара в Харькове

В области продолжаются проверки домов престарелых после смертельного пожара в Харькове

Фото: из открытых источников

Во Львовской области в ходе проверок домов престарелых были обнаружены четыре частные пансионаты, которые работали незаконно и не были внесены в реестр поставщиков социальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации, передает RegioNews.

По информации ОГА, всего в этих заведениях находятся 88 пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями и других групп риска.

Согласно информации органов фискальной службы, эти заведения зарегистрированные как такие, что ведут предпринимательскую деятельность, однако они не включены в реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Эту информацию департамент социальной защиты предоставил правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

В облгосадминистрации добавили, что проверки по выявлению других нелегальных частных домов престарелых продолжаются.

Напомним, в Харькове горел дом престарелых: погибло 15 человек, есть раненые.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом для престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Впоследствии стало известно, что полиция задержала управляющего дома для престарелых в Харькове и караулит хозяйку, ее готовятся задержать.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четыре человека, проверяются три основные версии произошедшего.