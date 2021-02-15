09:10  15 лютого
Коронавірус в Україні: за добу більше двох тисяч нових випадків зараження
10:01  15 лютого
В Україні через негоду обмежено рух вантажівок у чотирьох областях - ДСНС
12:29  15 лютого
У Раді хочуть заслухати звіт Венедіктової щодо "справ Майдану"
UA | RU
UA | RU
15 лютого 2021, 13:16 203

У Києві в парку "Муромець" сталася масштабна пожежа: що відомо

15 лютого 2021, 13:16 203
Читайте также на русском языке
Площа загоряння становить 100 квадратних метрів
Площа загоряння становить 100 квадратних метрів
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Деснянському районі Києва в парку "Муромець" сталася масштабна пожежу на території одного із комплексів.

Про це повідомляє Київ Оперативний, пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Відомо, що повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 15 лютого об 11:24. За попередньою інформацією, горіли одноповерхові дерев'яні будівлі одного із кафе.

Свідки події у мережі пишуть про значну задимленість. Причина загоряння наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

На місце події негайно прибули рятувальники з найближчих державних пожежно-рятувальних частин. По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить одноповерхова будівля громадського харчування. Сталося загоряння на площі 100 кв.м. На момент прибуття бійців в середині приміщення нікого не було. Вогнеборці відразу приступили до ліквідації займання", – повідомляють у пресслужбі ДСНС Києва.

На відео, яке зняли водії, що проїжджали повз, видно, що дим від пожежі серйозно вплинув на видимість на дорогах лівого берега Києва.

О 12:24 пожежу було локалізовано, а о 12:45- ліквідовано. На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві", - додали в ДСНС.

May be an image of 1 особа, стоїть та сніг

Нагадаємо, днями на Житомирщині спалахнув пасажирський потяг. Також повідомлялось, що у Києві палала багатоповерхівка на вулиці Академіка Вільямса, є постраждалий.

Київ пожежа рятувальники ДСНС парк

На Київщині автівка врізалася у маршрутку з людьми, є постраждалі
15 лютого 2021, 12:33
В Україні через негоду обмежено рух вантажівок у чотирьох областях - ДСНС
15 лютого 2021, 10:01
В Карпатах заблукав турист, його шукають за допомогою авіації
14 лютого 2021, 18:19
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Параліч місцевої влади: як в одеській Затоці перемогли ЦВК
Як у Краматорську поділили владу: тінь Єфімова, скандальні заступники Гончаренка і "королевська" ОПЗЖ
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram