У Києві в парку "Муромець" сталася масштабна пожежа: що відомо

Площа загоряння становить 100 квадратних метрів

Площа загоряння становить 100 квадратних метрів

Фото: ДСНС

У Деснянському районі Києва в парку "Муромець" сталася масштабна пожежу на території одного із комплексів.

Про це повідомляє Київ Оперативний, пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Відомо, що повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 15 лютого об 11:24. За попередньою інформацією, горіли одноповерхові дерев'яні будівлі одного із кафе.

Свідки події у мережі пишуть про значну задимленість. Причина загоряння наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

На місце події негайно прибули рятувальники з найближчих державних пожежно-рятувальних частин. По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить одноповерхова будівля громадського харчування. Сталося загоряння на площі 100 кв.м. На момент прибуття бійців в середині приміщення нікого не було. Вогнеборці відразу приступили до ліквідації займання", – повідомляють у пресслужбі ДСНС Києва.

На відео, яке зняли водії, що проїжджали повз, видно, що дим від пожежі серйозно вплинув на видимість на дорогах лівого берега Києва.

О 12:24 пожежу було локалізовано, а о 12:45- ліквідовано. На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, днями на Житомирщині спалахнув пасажирський потяг. Також повідомлялось, що у Києві палала багатоповерхівка на вулиці Академіка Вільямса, є постраждалий.