Пожежі на Луганщині: одному із керівників ДСНС області вручили підозру

Пожежно-рятувальні загони на місце не виїжджали

Пожежно-рятувальні загони на місце не виїжджали

Фото: ДСНС

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру керівнику одного із відділів Головного управління ДСНС Луганської області, який підробляв звітність про гасіння масштабних лісових пожеж влітку 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

В ході досудового розслідування за фактом масштабної пожежі на Луганщині слідчі ТУ ДБР у місті Краматорську встановили посадову особу — підбурювача до викривлення інформації про гасіння пожеж”, - йдеться в повідомленні.

В ДБР нагадали, що на початку липня 2020 року на території садівничого товариства №5 "Озеро Вовче” в Новоайдарському районі Луганської області виникли масштабні пожежі, внаслідок яких у вогні загинули троє людей. Однак пожежно-рятувальні загони до місця пожежі не виїжджали.

Інспектори територіальних підрозділів ДСНС вписували в офіційні документи інформацію про керівників гасіння пожежі, а також про сили та засоби, начебто залучені до роботи”, - повідомили в ДБР.

Усні доручення інспекторам щодо внесення до офіційних документів викривленої інформації надавав начальник відділу профілактичної роботи, розслідування пожеж центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС Луганської області. Йому та 5 працівникам підпорядкованих територіальних підрозділів загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. 2 грудня нардепи утворили ТСК щодо пожеж на Луганщині, вона має ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

Пізніше стало відомо, що трьох чиновників ДСНС підозрюють у фальсифікації звітності.