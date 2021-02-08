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08 лютого 2021, 15:06 53

У Харкові зіткнулися маршрутка і КамАЗ: є постраждалі

08 лютого 2021, 15:06 53
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Двох чоловіків з різними травмами госпіталізували
Двох чоловіків з різними травмами госпіталізували
Фото: Нацполіція
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У Харкові на вулиці Олімпійській маршрутка з пасажирами зіткнулася з вантажівкою "КамАЗ". В результаті ДТП три людини отримали травми. Один з потерпілих відмовився від госпіталізації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Націполіції.

Сталося зіткнення вантажівки "КамАЗ" під керуванням 36-річного водія та пасажирського автобуса "БАЗ" під керуванням 63-річного водія. В результаті аварії травми отримали три пасажири громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.

Двох чоловіків з травмами доставили до лікарні, ще один громадянин від госпіталізації відмовився.

Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Раніше повідомлялось, що на трасі Київ-Чоп зіткнулися маршрутка та снігоочисна машина, є постраждалі.

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