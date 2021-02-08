У Харкові зіткнулися маршрутка і КамАЗ: є постраждалі

08 лютого 2021

Багато шуму від ОПЗЖ і незвичайна коаліція Бойченка: як пройшов перший раунд боротьби за владу в Маріуполі

Перші сесії новообраної міськради в прифронтовому Маріуполі пройшли дуже спекотно, можна навіть сказати скандально. Втім, на даний момент в одному з ключових для стабільності держави міст Донбасу сфор...