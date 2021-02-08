У Харкові зіткнулися маршрутка і КамАЗ: є постраждалі
У Харкові на вулиці Олімпійській маршрутка з пасажирами зіткнулася з вантажівкою "КамАЗ". В результаті ДТП три людини отримали травми. Один з потерпілих відмовився від госпіталізації.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Націполіції.
Сталося зіткнення вантажівки "КамАЗ" під керуванням 36-річного водія та пасажирського автобуса "БАЗ" під керуванням 63-річного водія. В результаті аварії травми отримали три пасажири громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.
Двох чоловіків з травмами доставили до лікарні, ще один громадянин від госпіталізації відмовився.
Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.
Раніше повідомлялось, що на трасі Київ-Чоп зіткнулися маршрутка та снігоочисна машина, є постраждалі.