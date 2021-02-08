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08 февраля 2021, 21:12 208

На Волыни из снежных заносов извлекли более четырех десятков авто

08 февраля 2021, 21:12 208
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Для проведения аварийно-спасательных работ привлечены 15 единиц техники ГСЧС повышенной проходимости
Для проведения аварийно-спасательных работ привлечены 15 единиц техники ГСЧС повышенной проходимости
Фото ГСЧС
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На Волыни продолжаются аварийно-спасательные работы на автодорогах области.

Как передает RegioNews, об этом сообщает УДСНС Украины в Волынской области.

8 февраля по состоянию на 16:30 из снежных заносов освобождено 42 автомобиля, оказана помощь 113 гражданам.

Сотрудниками пожарно-спасательных подразделений Волынской области проведено 14 аварийно-спасательных работ, связанных с оказанием помощи гражданам на автодорогах области. Для проведения аварийно-спасательных работ привлечены 15 единиц техники ГСЧС повышенной проходимости, работало более 60 спасателей, - говорится в сообщении.

В частности на автодороге возле села Прывитне Локачинского района спасатели отбуксировали из снежных заносов 16 легковых автомобилей, 1 грузовик и два рейсовые автобуса, которые курсировали из Луцка до сел Лынив и Конюхи. Оказана помощь 62 лицам.

Возле села Билостик Луцкого района сотрудники 20-го Государственного пожарно-спасательного поста пгт Торчин отбуксировали 3 легковые автомобиля, оказали помощь 6 водителям и пассажирам транспортных средств.

Как сообщалось сегодня о непогоде в Украине, главные дороги убирают 1530 единиц техники. В регионах продолжается борьба с последствиями ухудшения погодных условий.

В частности, во Львове Садовый призвал всех на уборку снега и показал пример. Мэр Львова объявил общегородскую уборку улиц от снега.

непогода снег дороги спасатели ГСЧС Стихия

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