09:02  05 лютого
Коронавірус в Україні: за добу одужало вдвічі більше людей, ніж захворіло
11:36  05 лютого
КВУ назвав головних прогульників Ради під час четвертої сесії
08:11  05 лютого
Вночі на Донбасі зафіксували нове порушення: бойовики гатили із гранатометів та автоматів
UA | RU
UA | RU
05 лютого 2021, 15:07 174

Вакцинацію від COVID-19 планують розпочати відразу після 15 лютого, - Степанов

05 лютого 2021, 15:07 174
Читайте также на русском языке
При цьому вакцина виробництва Pfizer - не єдина, якою будуть вакцинувати українців
При цьому вакцина виробництва Pfizer - не єдина, якою будуть вакцинувати українців
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні вакцинацію від COVID-19 планують розпочати відразу після 15 лютого, і всі матимуть безкоштовний доступ.

Про це під час виступу в парламенті сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

Міністр розповів, що вакцина виробництва Pfizer - не єдина, якою будуть вакцинувати українців.

Що стосується по вакцинації, ми плануємо розпочати відразу після 15 лютого. Всі вакцини будуть безпечні, всі вакцини будуть такі, що пройшли відповідну реєстрацію... Ми будемо вакцинувати, як мінімуму 3-4 вакцинами наших громадян. Безкоштовний доступ буде зроблений для всіх без виключення... І до кінця 2021 року ми хочемо завершити всю компанію з вакцинації”, — розповів Степанов.

Як повідомлялося раніше, в Україні хочуть у чотири етапи вакцинувати людей від COVID-19. МОЗ розраховує отримати до цього часу всі домовлені дози вакцини.

Також міністр Степанов запевнив, що вакцинація керівництва держави планом не передбачена. План вакцинації можуть змінити, щоб мотивувати українців робити щеплення.

Окрім цього, Рада зробила крок до обов'язкової вакцинації у школах і дитсадках. Законопроєкт також передбачає обов'язкову госпіталізацію для хворих з "особливо небезпечними інфекційними захворюваннями".

коронавірус вакцина МОЗ COVID-19 Максим Степанов

Стало відомо, у яких регіонах ситуація з COVID-19 найгірша
05 лютого 2021, 11:59
У МОЗ можуть увести локальні обмеження у разі погіршення епідситуації
05 лютого 2021, 10:55
Коронавірус в Україні: за добу одужало вдвічі більше людей, ніж захворіло
05 лютого 2021, 09:02
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Булава від Вілкула: екс-"регіонали" у Кривому Розі переважили "слуг народу"
Як Кирило Тимошенко доб'є рейтинг Зеленського "Великим будівництвом" у 2021 році
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua