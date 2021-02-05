Вакцинацію від COVID-19 планують розпочати відразу після 15 лютого, - Степанов

При цьому вакцина виробництва Pfizer - не єдина, якою будуть вакцинувати українців

При цьому вакцина виробництва Pfizer - не єдина, якою будуть вакцинувати українців

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В Україні вакцинацію від COVID-19 планують розпочати відразу після 15 лютого, і всі матимуть безкоштовний доступ.

Про це під час виступу в парламенті сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

Міністр розповів, що вакцина виробництва Pfizer - не єдина, якою будуть вакцинувати українців.

Що стосується по вакцинації, ми плануємо розпочати відразу після 15 лютого. Всі вакцини будуть безпечні, всі вакцини будуть такі, що пройшли відповідну реєстрацію... Ми будемо вакцинувати, як мінімуму 3-4 вакцинами наших громадян. Безкоштовний доступ буде зроблений для всіх без виключення... І до кінця 2021 року ми хочемо завершити всю компанію з вакцинації”, — розповів Степанов.

Як повідомлялося раніше, в Україні хочуть у чотири етапи вакцинувати людей від COVID-19. МОЗ розраховує отримати до цього часу всі домовлені дози вакцини.

Також міністр Степанов запевнив, що вакцинація керівництва держави планом не передбачена. План вакцинації можуть змінити, щоб мотивувати українців робити щеплення.

Окрім цього, Рада зробила крок до обов'язкової вакцинації у школах і дитсадках. Законопроєкт також передбачає обов'язкову госпіталізацію для хворих з "особливо небезпечними інфекційними захворюваннями".