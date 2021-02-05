Коронавірус в Україні: за добу одужало вдвічі більше людей, ніж захворіло
Найбільшу кількість нових випадків виявили в Івано-Франківській та Львівській областях
Найбільшу кількість нових випадків виявили в Івано-Франківській та Львівській областях
В Україні за 4 лютого COVID-19 виявили у 4 923 осіб, зафіксовано 158 летальних випадків, госпіталізували 1 885 хворих, 8 185 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
4923 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 5 лютого. Серед захворілих - 230 дітей і 222 медпрацівника", - повідомив міністр.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Івано-Франківській (433), Львівська (406), Запорізькій (334), місті Київ (321) і Дніпропетровській (287) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 237 169 осіб;
- одужало - 1 063 591 осіб;
- летальних результатів - 22 707;
- проведено ПЛР-тестів - 6 350 442.
Нагадаємо, днями раніше в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 5082 людям.
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