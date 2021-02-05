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05 февраля 2021, 15:07 34

Вакцинацию от COVID-19 планируют начать сразу после 15 февраля, - Степанов

05 февраля 2021, 15:07 34
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При этом вакцина производства Pfizer - не единственная, которой будут вакцинировать украинцев
При этом вакцина производства Pfizer - не единственная, которой будут вакцинировать украинцев
Фото из открытых источников
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В Украине вакцинацию от COVID-19 планируют начать сразу после 15 февраля, и все будут иметь бесплатный доступ.

Об этом во время выступления в парламенте сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Министр рассказал, что вакцина производства Pfizer - не единственная, которой будут вакцинировать украинцев.

Что касается по вакцинации, мы планируем начать сразу после 15 февраля. Все вакцины будут безопасны, все вакцины будут такие, что прошли соответствующую регистрацию... Мы будем вакцинировать, как минимум 3-4 вакцинами наших граждан. Бесплатный доступ будет сделан для всех без исключения... И до конца 2021 года мы хотим завершить всю компанию по вакцинации”, — рассказал Степанов.

Как сообщалось ранее, в Украине хотят в четыре этапа вакцинировать людей от COVID-19. Минздрав рассчитывает получить до этого времени все договоренные дозы вакцины.

Также министр Степанов заверил, что вакцинация руководства государства планом не предусмотрена. План вакцинации могут изменить, чтобы мотивировать украинцев делать прививки.

Кроме этого, Рада сделала шаг к обязательной вакцинации в школах и детсадах. Законопроект также предусматривает обязательную госпитализацию для больных с "особо опасными инфекционными заболеваниями".

коронавирус вакцина Минздрав COVID-19 Максим Степанов

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