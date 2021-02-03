Вакцинація керівництва держави планом не передбачена - Степанов

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Міністр не виключає, що вакцинацію керівництва держави можуть внести до плану, щоб мотивувати українців робити щеплення від COVID-19.

У нас є інша проблема. Вона полягає в тому, що кількість людей, які бажають робити щеплення безкоштовно, у нас сьогодні складає близько 43-44%. Це дуже мало. Багато хто каже, що в інших країнах, керівництво власним прикладом показувало безпечність вакцини. Тому я не виключаю, що можемо передбачити це в плані заради цього", - пояснив Степанов.