19:39  03 лютого
В РНБО не виключають запровадження санкцій проти інших телеканалів
20:08  03 лютого
Вакцинація керівництва держави планом не передбачена - Степанов
18:30  03 лютого
Бойовики обстріляли позиції українських військ в районі Гнутового - штаб
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2021, 20:08 71

Вакцинація керівництва держави планом не передбачена - Степанов

03 лютого 2021, 20:08 71
Читайте также на русском языке
План вакцинації можуть змінити, щоб мотивувати українців робити щеплення
План вакцинації можуть змінити, щоб мотивувати українців робити щеплення
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів національним планом вакцинації населення, проведення щеплення керівництва держави від COVID-19 не передбачено.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Згідно з планом у нас не передбачено вакцинацію керівництва держави: президента, прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я", - сказав Степанов.

Міністр не виключає, що вакцинацію керівництва держави можуть внести до плану, щоб мотивувати українців робити щеплення від COVID-19.

У нас є інша проблема. Вона полягає в тому, що кількість людей, які бажають робити щеплення безкоштовно, у нас сьогодні складає близько 43-44%. Це дуже мало. Багато хто каже, що в інших країнах, керівництво власним прикладом показувало безпечність вакцини. Тому я не виключаю, що можемо передбачити це в плані заради цього", - пояснив Степанов.

Нагадаємо, Степанов розповів, коли в Україні можна буде придбати вакцину від COVID-19.

коронавірус МОЗ Максим Степанов вакцина COVID-19

Реанімації двох лікарень на Буковині "забиті" вщент
03 лютого 2021, 18:54
1,7 млрд грн субвенції на інсулін хворим витратили неефективно, - Рахункова палата
03 лютого 2021, 18:06
У Зеленського відреагували на те, що судді позиваються до КСУ за недоотриманою винагородою
03 лютого 2021, 14:09
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Телекнопки Медведчука" вимкнуто. Що далі
"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua