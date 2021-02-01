В Україні хочуть у чотири етапи вакцинувати людей від COVID-19, - нардеп

МОЗ розраховує отримати до цього часу всі домовлені дози вакцини

МОЗ розраховує отримати до цього часу всі домовлені дози вакцини

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Міністерство охорони здоров'я планує до вересня 2021 року пройти перші чотири етапи вакцинації населення від коронавірусу. МОЗ розраховує отримати до цього часу всі домовлені дози вакцини.

Як пише RegioNews, про це заявив голова парламентського комітету з питань з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Україна 24".

"МОЗ сподівається, що оці перші чотири етапи ми пройдемо до вересня. І всі вакцини, які ми очікуємо, мають надійти до вересня. За COVAX ми маємо 8 млн доз, 1,9 млн - це квота SinoVac. Зараз йдуть переговори з Novavax та AstraZeneca поза COVAX. Всього Україна має отримати 15 млн доз", - сказав він.

За словами Радуцького, вакцинація українців почнеться вже менш ніж за 2 тижні. МОЗ вже почало переговори з компанією Pfizer про реєстрацію її COVID-вакцини в Україні.

"Сьогодні за дорученням МОЗу роблять списки людей, які потрапляють у першу хвилю. Це медики виїзних бригад, медики інфекційних лікарень. Паралельно роблять списки другої черги, це вже лікарі, військовослужбовці, все це є на сайті МОЗ", - додав нардеп.

Раніше Радуцький заявив, що китайська вакцина від коронавірусу, яку закупить Україна, ще не довела ефективність.