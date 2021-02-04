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04 лютого 2021, 14:50 75

Рада зробила крок до обов'язкової вакцинації у школах і дитсадках

04 лютого 2021, 14:50 75
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Законопроєкт також передбачає обов'язкову госпіталізацію для хворих з "особливо небезпечними інфекційними захворюваннями"
Законопроєкт також передбачає обов'язкову госпіталізацію для хворих з "особливо небезпечними інфекційними захворюваннями"
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Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №4142 про "примусову вакцинацію". Ця ініціатива робить обов'язкову вакцинацію учнів садочків та шкіл.

Як пише RegioNews, відповідне рішення 242 голосами "за" нардепи підтримали на засіданні парламенту в четвер, 4 лютого.

Законопроєкт передбачає обов'язкову госпіталізацію для хворих з "особливо небезпечними інфекційними захворюваннями", і людей з симптомами цих хвороб у випадках, установлених у рішенні про встановлення карантину.

Також, згідно з документом, профілактичні щеплення з метою запобігання інфекційних захворювань проводяться відповідно до календаря профілактичних щеплень, який затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Таким чином МОЗ зможе сам вирішувати, вакцинація від яких хвороб є обов'язковою.

Крім того, законопроєкт покликаний заборонити відвідування шкіл і дитячих садів дітьми, яким не зробили щеплення.

Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть в чотири етапи вакцинувати людей від COVID-19.

Україна вакцина школа дитячий садок Верховна Рада

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