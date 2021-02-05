У МОЗ можуть увести локальні обмеження у разі погіршення епідситуації

Обмеження будуть стосуватися конкретної області

Обмеження будуть стосуватися конкретної області

Фото: МОЗ

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що будуть вводитися локальні обмеження у разі погіршення епідситуації. Обмеження будуть стосуватися конкретної області.

Як пише RegioNews про це він сказав в ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

"В залежності від зміни ситуації в конкретній області будуть вводитися локальні обмеження", - сказав міністр.

Він зазначив, що може вводитися і червоний рівень небезпеки.

Раніше повідомлялося, що уряд має намір продовжити карантин до 30 квітня.