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05 лютого 2021, 10:55 226

У МОЗ можуть увести локальні обмеження у разі погіршення епідситуації

05 лютого 2021, 10:55 226
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Обмеження будуть стосуватися конкретної області
Обмеження будуть стосуватися конкретної області
Фото: МОЗ
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Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що будуть вводитися локальні обмеження у разі погіршення епідситуації. Обмеження будуть стосуватися конкретної області.

Як пише RegioNews про це він сказав в ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

"В залежності від зміни ситуації в конкретній області будуть вводитися локальні обмеження", - сказав міністр.

Він зазначив, що може вводитися і червоний рівень небезпеки.

Раніше повідомлялося, що уряд має намір продовжити карантин до 30 квітня.

коронавірус Україна карантин МОЗ Міністерство

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