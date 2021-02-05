Стало відомо, у яких регіонах ситуація з COVID-19 найгірша
У чотирьох регіонах зареєстровано менше сотні нових випадків коронавірусу
У чотирьох регіонах зареєстровано менше сотні нових випадків коронавірусу
В Україні, де за добу виявили ще 4 923 нових випадків COVID-19, загальна кількість заражених коронавірусом досягла 1 237 169 осіб. Найбільше хворих за добу зафіксували в Івано-Франківській, Львівській та Запорізькій областях. При цьому в чотирьох регіонах зареєстровано менше сотні нових випадків коронавірусу.
Як пише RegioNews, про це свідчить статистика, оприлюднена міністром охорони здоров'я Максимом Степановим в мережі в п'ятницю, 5 лютого.
За даними глави МОЗ, одужали за останню добу 8 185 осіб, померли - 158.
Статистика поширення коронавірусу по регіонах України за минулу добу:
- Київ - 321 випадок;
- Вінницька область - 271 випадок;
- Волинська область - 127 випадків;
- Дніпропетровська область - 287 випадків;
- Донецька область - 146 випадків;
- Житомирська область - 162 випадки;
- Закарпатська область - 209 випадків;
- Запорізька область - 334 випадку;
- Івано-Франківська область - 433 випадку;
- Київська область - 272 випадку;
- Кіровоградська область - 25 випадків;
- Луганська область - 39 випадків;
- Львівська область - 406 випадків;
- Миколаївська область - 160 випадків;
- Одеська область - 157 випадків;
- Полтавська область - 173 випадки;
- Рівненська область - 163 випадки;
- Сумська область - 81 випадок;
- Тернопільська область - 174 випадку;
- Харківська область - 190 випадків;
- Херсонська область - 47 випадків;
- Хмельницька область - 231 випадок;
- Черкаська область - 144 випадку;
- Чернівецька область - 270 випадків;
- Чернігівська область - 101 випадок.
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