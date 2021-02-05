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05 лютого 2021, 11:59 144

Стало відомо, у яких регіонах ситуація з COVID-19 найгірша

05 лютого 2021, 11:59 144
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У чотирьох регіонах зареєстровано менше сотні нових випадків коронавірусу
У чотирьох регіонах зареєстровано менше сотні нових випадків коронавірусу
Фото з відкритих джерел
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В Україні, де за добу виявили ще 4 923 нових випадків COVID-19, загальна кількість заражених коронавірусом досягла 1 237 169 осіб. Найбільше хворих за добу зафіксували в Івано-Франківській, Львівській та Запорізькій областях. При цьому в чотирьох регіонах зареєстровано менше сотні нових випадків коронавірусу.

Як пише RegioNews, про це свідчить статистика, оприлюднена міністром охорони здоров'я Максимом Степановим в мережі в п'ятницю, 5 лютого.

За даними глави МОЗ, одужали за останню добу 8 185 осіб, померли - 158.

Статистика поширення коронавірусу по регіонах України за минулу добу:

  • Київ - 321 випадок;
  • Вінницька область - 271 випадок;
  • Волинська область - 127 випадків;
  • Дніпропетровська область - 287 випадків;
  • Донецька область - 146 випадків;
  • Житомирська область - 162 випадки;
  • Закарпатська область - 209 випадків;
  • Запорізька область - 334 випадку;
  • Івано-Франківська область - 433 випадку;
  • Київська область - 272 випадку;
  • Кіровоградська область - 25 випадків;
  • Луганська область - 39 випадків;
  • Львівська область - 406 випадків;
  • Миколаївська область - 160 випадків;
  • Одеська область - 157 випадків;
  • Полтавська область - 173 випадки;
  • Рівненська область - 163 випадки;
  • Сумська область - 81 випадок;
  • Тернопільська область - 174 випадку;
  • Харківська область - 190 випадків;
  • Херсонська область - 47 випадків;
  • Хмельницька область - 231 випадок;
  • Черкаська область - 144 випадку;
  • Чернівецька область - 270 випадків;
  • Чернігівська область - 101 випадок.

Раніше повідомлялося, що реанімації двох лікарень на Буковині "забиті" вщент.

коронавірус МОЗ Міністерство Україна вакцина

 
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