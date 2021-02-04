Підпал "Епіцентру" на Миколаївщині: підозрюваного відправили у СІЗО
Сьогодні, 4 лютого Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області обрав запобіжний захід підозрюваному в підпалі гіпермаркету “Епіцентр” Миколі Регушевському.
Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.
Йому інкримінують умисне знищення або пошкодження майна та замах на умисне вбивство.
Прокурор Олександр Кернасовський зачитав клопотання, в якому йдеться про запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваний та його адвокат заперечень до клопотання не подавали.
Обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави", - оголосила рішення суддя Наталя Медведєва.
Нагадаємо, 2 лютого у Первомайську Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа в "Епіцентрі".
Згодом у Миколаївській області затримали ймовірного палія торгового центру "Епіцентр", друга людина втекла.
Близько 15:00 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в "Епіцентрі". О 18:30 пожежу в будівлі ТЦ "Епіцентр" у м. Первомайськ було ліквідовано.
Також відомо, що чоловіку, який підпалив будівельний супермаркет "Епіцентр" у Первомайську, загрожує довічне позбавлення волі.