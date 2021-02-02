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У Первомайську рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в "Епіцентрі"
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02 лютого 2021, 15:20 60

У Первомайську рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в "Епіцентрі"

02 лютого 2021, 15:20 60
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Фото: ДСНС
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Пожежні та рятувальники змогли локалізувати масштабну пожежу в будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" у місті Первомайськ Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Відомо, що вогонь локалізовано на площі 4 тис. м.кв.

Вогонь локалізували о 14:20. До гасіння залучено 73 осіб та 19 одиниць техніки, з них від ДСНС 65 осіб та 15 одиниць техніки”, - йдеться в повідомленні.

Також у мережі з’явилося відео палаючого "Епіцентру” в Первомайську, яке було зняте за допомогою дрона. На відео видно, як крізь дах гіпермаркету виривається полум’я.

Нагадаємо, сьогодні у Первомайську Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа в "Епіцентрі".

Згодом у Миколаївській області затримали ймовірного палія торгового центру "Епіцентр", друга людина втекла.

пожежа рятувальники ДСНС Миколаїв Епіцентр область

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