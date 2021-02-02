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У Первомайську рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в "Епіцентрі"
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02 лютого 2021, 14:08 173

У Первомайську Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа в "Епіцентрі"

02 лютого 2021, 14:08 173
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Площа пожежі складає близько 1 тисячі квадратних метрів
Площа пожежі складає близько 1 тисячі квадратних метрів
Фото: ДСНС
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У місті Первомайськ Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа в торговому центрі "Епіцентр", над ліквідацією якої працюють два відділення державної пожежної-рятувальної частини.

Про це повідомляє ДСНС, Telegram-канал Харків LIVE, передає RegioNews.

Відомо, що інформація про пожежу на вулиці Федора Достоєвського надійшла о 12:58.

Станом на 13:40 площа пожежі складає близько 1 тис. кв. м (по всій площі). Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 32 чоловік та 8 одиниць техніки, з них від ДСНС 24 чоловік та 6 одиниць техніки, - повідомили в ДСНС.

Для гасіння загоряння направлено також пожежну команду ТДВ "Первомайськдизельмаш" і рятувальників із міста Южноукраїнськ.

У ЗМІ говорять про дві версії - навмисний підпал розчинника або кинуті в товар коктейлі Молотова", - повідомляє Telegram-канал Харків LIVE.

Нагадаємо, в Києві під час пожежі у торговельному центрі загинув чоловік, під час пожежі вдалося врятувати охоронця закладу.

пожежа рятувальники ДСНС Миколаїв Епіцентр область

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