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02 лютого 2021, 19:04 52

У Первомайську пожежу в "Епіцентрі" вдалося загасити - ДСНС

02 лютого 2021, 19:04 52
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Боротьба із масштабною пожежею тривала майже шість годин
Боротьба із масштабною пожежею тривала майже шість годин
Фото: ДСНС
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Пожежні та рятувальники змогли загасити масштабну пожежу в будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" у місті Первомайськ Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

О 18:30 пожежу в будівлі ТЦ "Епіцентр" у м. Первомайськ ліквідовано. Жертв та постраждалих немає”, - йдеться в повідомленні.

В ДСНС додали, що перед цим пожежу вдалося локалізувати на площі близько 4 тис. кв. м (загальна площа близько 5,5 тис. кв. м).

До гасіння пожежі було залучено 191 особу та 35 одиниць техніки, із них від ДСНС 125 чоловік та 21 одиниць техніки.

Нагадаємо, 2 лютого у Первомайську Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа в "Епіцентрі".

Згодом у Миколаївській області затримали ймовірного палія торгового центру "Епіцентр", друга людина втекла.

Близько 15:00 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в "Епіцентрі".

Також відомо, що чоловіку, який підпалив будівельний супермаркет "Епіцентр" у Первомайську, загрожує довічне позбавлення волі.

Епіцентр пожежа ДСНС рятувальники Первомайськ Миколаїв

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