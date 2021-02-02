У Первомайську пожежу в "Епіцентрі" вдалося загасити - ДСНС
Пожежні та рятувальники змогли загасити масштабну пожежу в будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" у місті Первомайськ Миколаївської області.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
О 18:30 пожежу в будівлі ТЦ "Епіцентр" у м. Первомайськ ліквідовано. Жертв та постраждалих немає”, - йдеться в повідомленні.
В ДСНС додали, що перед цим пожежу вдалося локалізувати на площі близько 4 тис. кв. м (загальна площа близько 5,5 тис. кв. м).
До гасіння пожежі було залучено 191 особу та 35 одиниць техніки, із них від ДСНС 125 чоловік та 21 одиниць техніки.
Нагадаємо, 2 лютого у Первомайську Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа в "Епіцентрі".
Згодом у Миколаївській області затримали ймовірного палія торгового центру "Епіцентр", друга людина втекла.
Близько 15:00 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в "Епіцентрі".
Також відомо, що чоловіку, який підпалив будівельний супермаркет "Епіцентр" у Первомайську, загрожує довічне позбавлення волі.