У Первомайську пожежу в "Епіцентрі" вдалося загасити - ДСНС

Боротьба із масштабною пожежею тривала майже шість годин

Боротьба із масштабною пожежею тривала майже шість годин

Фото: ДСНС

Пожежні та рятувальники змогли загасити масштабну пожежу в будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" у місті Первомайськ Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

О 18:30 пожежу в будівлі ТЦ "Епіцентр" у м. Первомайськ ліквідовано. Жертв та постраждалих немає”, - йдеться в повідомленні.

В ДСНС додали, що перед цим пожежу вдалося локалізувати на площі близько 4 тис. кв. м (загальна площа близько 5,5 тис. кв. м).

До гасіння пожежі було залучено 191 особу та 35 одиниць техніки, із них від ДСНС 125 чоловік та 21 одиниць техніки.

Нагадаємо, 2 лютого у Первомайську Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа в "Епіцентрі".

Згодом у Миколаївській області затримали ймовірного палія торгового центру "Епіцентр", друга людина втекла.

Близько 15:00 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в "Епіцентрі".

Також відомо, що чоловіку, який підпалив будівельний супермаркет "Епіцентр" у Первомайську, загрожує довічне позбавлення волі.