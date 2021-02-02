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02 лютого 2021, 17:41 81

Чоловікові, який підпалив "Епіцентр" на Миколаївщині, загрожує довічне ув'язення

02 лютого 2021, 17:41 81
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Зараз він затриманий у порядку статті 208 КПК України
Зараз він затриманий у порядку статті 208 КПК України
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Чоловіку, який підпалив будівельний супермаркет "Епіцентр" у Первомайську, загрожує довічне позбавлення волі. Зараз він затриманий у порядку статті 208 КПК України.

Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Миколаївської області Сергій Шайхет на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Зловмисником виявився 37-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Дії чоловіка кваліфікували як умисне знищення або пошкодження майна та замах на умисне вбивство.

"За скоєне йому загрожує до довічного позбавлення волі. На місці пожежі наразі поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок", - заявив Шайхет.

Зловмисника, який вчинив підпал торгівельного центру у Первомайську, слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального...

Posted by Сергей Шайхет on Tuesday, February 2, 2021

Нагадаємо, сьогодні у Первомайську Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа в "Епіцентрі".

Згодом у Миколаївській області затримали ймовірного палія торгового центру "Епіцентр", друга людина втекла.

Близько 15:00 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в "Епіцентрі".

суд Україна кримінал пожежа Епіцентр

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