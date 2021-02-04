Поджог "Эпицентра" на Николаевщине: подозреваемого отправили в СИЗО

В результате умышленного поджога ТЦ "Эпицентр" в Первомайске пострадали четыре человека

В результате умышленного поджога ТЦ "Эпицентр" в Первомайске пострадали четыре человека

Фото: Суспільне

Сегодня, 4 февраля Первомайский районный суд Николаевской области избрал меру пресечения подозреваемому в поджоге гипермаркета "Эпицентр" Николаю Регушевскому.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Ему инкриминируют умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство.

Прокурор Александр Кернасовский зачитал ходатайство, в котором говорится о мере пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемый и его адвокат возражений к ходатайству не подавали.

Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога", - огласила решение судья Наталья Медведева.

Напомним, 2 февраля в Первомайске Николаевской области вспыхнул масштабный пожар в "Эпицентре".

Впоследствии в Николаевской области задержали вероятного поджигателя торгового центра "Эпицентр", второй человек убежал.

Около 15:00 спасателям удалось локализовать пожар в "Эпицентре". В 18:30 пожар в здании ТЦ "Эпицентр" в г.. Первомайск был ликвидирован.

Также известно, что мужчине, который поджег строительный супермаркет "Эпицентр" в Первомайске, грозит пожизненное лишение свободы.