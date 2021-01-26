В Україні вже понад 500 груп перевіряють будинки для літніх людей та подібні об’єкти

Про це доповіли сьогодні на засіданні комісії з розслідування причин пожежі в Харківському будинку для літніх людей

Про це доповіли сьогодні на засіданні комісії з розслідування причин пожежі в Харківському будинку для літніх людей

Фото: Мінрегіон

Під головуванням Міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова відбулося засідання Урядової комісії з розслідування причин виникнення пожежі, що призвела до трагедії в будинку для літніх людей у Харкові.

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