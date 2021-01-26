В Україні вже понад 500 груп перевіряють будинки для літніх людей та подібні об’єкти
Під головуванням Міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова відбулося засідання Урядової комісії з розслідування причин виникнення пожежі, що призвела до трагедії в будинку для літніх людей у Харкові.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мінрегіон.
На Комісії заслухали доповіді представників Нацполіції, ДСНС та Мінсоцполітики України про хід перевірок всіх соціальних закладів щодо виявлення порушень та наявності в Реєстрі надавачів соціальних послуг.
Станом на 26 січня у державі створено 511 груп для відпрацювання об’єктів, що надають послуги з проживання та/або утримання людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших громадян групи ризику, у складі працівників підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції, - повідомляє пресслужба Мінрегіону.
Перевірки триватимуть, а відповідні органи місцевої влади та міністерства мають виробити пропозиції до чинного законодавства, які унеможливлять порушення у роботі соціальних установ. Урядова комісія також доручила Міністерству соцполітики спільно з Мін'юстом запропонувати механізм обліку осіб, з якими укладені або укладаються договори довічного утримання та обміну такою інформацією між уповноваженими органами виконавчої влади.
При цьому Міністерство соціальної політики України також отримало доручення спільно з Міністерством цифрової трансформації України прискорити подання на розгляд Уряду проєкту постанови "Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг".
Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб (ще одна людина померла згодом в лікарні).
За фактом пожежі у Харкові чотирьом особам повідомлено про підозру. Серед підозрюваних – власник будівлі, орендарі та адміністратор пансіонату.
Зеленський оголосив 23 січня Днем жалоби на державному рівні у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.