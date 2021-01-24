В Одесі вночі горіла база відпочинку

Згоріли сім курортних будиночків

Згоріли сім курортних будиночків

Фото: Facebook

Про це повідомили в ГУ ДСНС Одеської області, пише RegioNews.

23 січня о 21:39 до Служби порятунку "101” надійшло повідомлення про загоряння на території непрацюючої бази відпочинку "Південна” у с. Сичавка Лиманського району Одеської області.

Рятувальники встановили, що загорілися сім дерев'яних будинків на території не працюючої біля 10 років бази відпочинку.

О 23:35 вогнеборці пожежу локалізували та о 00:08 ліквідували на площі 250 кв.м. Внаслідок пожежі знищено 7-м та пошкоджено 2 будинки, не допущено розповсюдження вогню на 13 (всього на території 22 будинки).

Своєчасне гасіння пожежі ускладнювало: пориви вітру, велика відстань до найближчого вододжерела та відсутність шляхів під'їзду. Причина пожежі та збиток встановлюються. Загиблих та постраждалих немає.

23 січня о 21:39 до Служби порятунку "101” надійшло повідомлення про загоряння на території недіючої бази відпочинку... Posted by Головне управління ДСНС України в Одеській області on Saturday, January 23, 2021

Нагадаємо, учора на Дніпропетровщині в Павлограді горів гуртожиток. Внаслідок пожежі постраждали 3 особи. Медичними працівниками їх госпіталізовано до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування.