В Одесі вночі горіла база відпочинку
У селі Сичавка Одеської області вночі загорілася непрацююча база відпочинку «Південна».
Про це повідомили в ГУ ДСНС Одеської області, пише RegioNews.
23 січня о 21:39 до Служби порятунку "101” надійшло повідомлення про загоряння на території непрацюючої бази відпочинку "Південна” у с. Сичавка Лиманського району Одеської області.
Рятувальники встановили, що загорілися сім дерев'яних будинків на території не працюючої біля 10 років бази відпочинку.
О 23:35 вогнеборці пожежу локалізували та о 00:08 ліквідували на площі 250 кв.м. Внаслідок пожежі знищено 7-м та пошкоджено 2 будинки, не допущено розповсюдження вогню на 13 (всього на території 22 будинки).
Своєчасне гасіння пожежі ускладнювало: пориви вітру, велика відстань до найближчого вододжерела та відсутність шляхів під'їзду. Причина пожежі та збиток встановлюються. Загиблих та постраждалих немає.
23 січня о 21:39 до Служби порятунку "101” надійшло повідомлення про загоряння на території недіючої бази відпочинку...Posted by Головне управління ДСНС України в Одеській області on Saturday, January 23, 2021
Нагадаємо, учора на Дніпропетровщині в Павлограді горів гуртожиток. Внаслідок пожежі постраждали 3 особи. Медичними працівниками їх госпіталізовано до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування.